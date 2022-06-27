أرسنال يتعاقد مع الحارس الأميركي تيرنر

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع حارس المرمى الأميركي الدولي مات تيرنر من نادي نيو إنغلاند ريفولوشن الأميركي.
وكان انتقال تيرنر (28 عاماً) متوقعا بشكل كبير بعد أن أعلن نيو إنغلاند ريفولوشن أنه توصل إلى اتفاق مع أرسنال في أوائل فبراير.
وأعلن أرسنال إتمام التعاقد لتكون ثالث صفقة للفريق الإنجليزي بعد ضم المهاجم البرازيلي الشاب ماركينيوس ولاعب المنتخب البرتغالي تحت 21 عاما فابيو فييرا.
وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال : مات حارس مرمى يتمتع بخبرة، وسيعزز جودة فريقنا، لقد أثبت من خلال عروضه في الأعوام الأخيرة في الدوري الأميركي لكرة القدم وعلى المستوى الدولي مع المنتخب الأميركي، أنه حارس مرمى سيعزز من قوتنا مع بداية الموسم الجديد.
وأثار التعاقد مع تيرنر المزيد من الشكوك حول مستقبل بيرند لينو مع أرسنال، حيث فقد الحارس الألماني الدولي موقعه كحارس أساسي لصالح آرون رامسديل.
وارتبط اسم لينو بفريق فولهام الصاعد حديثا للدوري الممتاز، ويتوقع الآن أن يلعب تيرنر دور الحارس البديل لرمسدال في أرسنال.
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