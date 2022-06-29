إنتر ميلان يعلن عودة لوكاكو

أعلن إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء عودة روميلو لوكاكو على سبيل الإعارة قادما من تشيلسي بعد أقل من عام من انتقاله في صفقة قياسية إلى النادي الإنجليزي.

وانضم لوكاكو إلى تشيلسي للمرة الثانية في أغسطس الماضي مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني (118.3 مليون دولار)، لكنه فشل في حجز مكانه في تشكيلة المدرب توماس توخيل، ليعود إلى إنتر من أجل إحياء مسيرته مرة أخرى.

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وقال ستيفن تشانغ رئيس إنتر في تويتر موجها الكاميرا إلى لوكاكو: أنا في مقر إنتر ميلان، وانظروا من معي هنا. وأضاف لوكاكو: لقد عدت. أنا سعيد للغاية.

وقام المهاجم البلجيكي بتغيير أسلوب حياته منذ انضمامه إلى إنتر قادما من مانشستر يونايتد في أغسطس 2019، ومن بين ذلك تغيير نظامه الغذائي، كما فقد وزنا كبيرا، واستعاد مستواه حيث سجل 64 هدفا في 95 مباراة بجميع المسابقات على مدار عامين.

وأحرز المهاجم البالغ عمره 29 عاما 24 هدفا في الدوري ليقود إنتر للقب في موسم 2020-2021 والذي كان الأول للفريق في المسابقة في 11 عاما.