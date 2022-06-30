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فالفيردي يعود إلى تدريب بلباو للمرة الثالثة

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فالفيردي
إرنيستو بقي دون عمل منذ يناير 2020

فالفيردي يعود إلى تدريب بلباو للمرة الثالثة

العربية.نت

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أعلن أتلتيك بلباو الإسباني يوم الخميس تعيين مدربه السابق إرنيستو فالفيردي مدرباً له الموسم القادم في ثالث تجاربه مع الفريق الباسكي.

وبقي فالفيردي عاطلاً عن العمل منذ يناير 2020 عندما أقاله برشلونة من منصبه إثر خسارة نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية في جدة أمام أتلتيك مدريد.

ودرب فالفيردي ( 58 عاماً) بلباو بين عامي 2003 و2005، وخاض عدة تجارب بعدها داخل وخارج إسبانيا قبل العودة في 2013 إلى تدريب الفريق الباسكي الذي حقق معه كأس السوبر الإسبانية 2015، وانتقل في 2017 إلى تدريب برشلونة.

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