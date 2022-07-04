وولفرهامبتون يجدد عقد موتينيو

وقع النجم البرتغالي جواو موتينيو على عقد جديد لمدة عام مع فريق وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن لاعب الوسط البالغ من العمر "34 عاما"، والذي كان من المفترض أن ينتهي عقده هذا الصيف، أنهى الجدل الدائر حول مستقبله.

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ومن المقرر أن يعود النجم الدولي البرتغالي إلى معسكر الفريق في كومبتون، لبدء استعدادات ما قبل الموسم يوم الأربعاء.

وقال سكوت سيلرز، المدير الإداري بنادي وولفرهامبتون: خلال الفترة التي تواجد فيها جواو في الفريق، اكتسب الفريق خبرة حقيقية وإمكانيات أضافها ذلك النجم للمجموعة، لذلك فإن تجديد عقده يعد بمثابة دفعة إلى الأمام بالنسبة لنا.

وأضاف: بالنسبة لتجديد العقد، الأمر يتعلق دائما بأن تحاول الوصول إلى حل يجعل الجميع سعداء، اللاعب والنادي، وهذا ليس أمرا سهلا على الدوام، لكن في النهاية ما يهم هو أننا سعداء بحدوث ذلك.

وانضم موتينيو إلى وولفرهامبتون قادما من موناكو في عام 2018 وشارك في 167 مباراة وسجل خمسة أهداف.

وأنهى وولفرهامبتون الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز العاشر برصيد 51 نقطة.