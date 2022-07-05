شاكيرا تهدد بـ"نشر غسيل" بيكيه

هددت المغنية الكولومبية شاكيرا بنشر غسيل شريكها السابق جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني وذلك في إطار محاولتها الحصول على حضانة طفليهما، في فصل جديد من الصراع بين الطرفين.
وأعلن الطرفان انتهاء علاقتهما التي امتدت 12 عاماً وتحديداً بعد كأس العالم 2010 الذي فاز بيكيه مع منتخب إسبانيا، نتج عنها طفلان.
وقالت صحيفة "إل ناسيونال" الكاتالونية يوم الثلاثاء: "هددت شاكيرا بيكيه بأنها ستقوم بكشف جميع الأسرار التي من شأنها أن تضر بيكيه وتمنحها موقف القوة للحصول على حضانة الأطفال، كونها تنوي مغادرة إسبانيا والاستقرار في ميامي الأميركية، وهو ما يرفضه اللاعب".
وواصلت: لن يمنح أي قاضي قانون مدني الحضانة للأم إذا كان هذا يعني أنها تغادر البلد التي ولد فيها أطفالها ونشأوا فيها، ولهذا تجهز بيكيه جميع مستنداتها وأوراقها للهجوم على بيكيه الذي من المؤكد أنه سيعارض القرار.
وبحسب الصحيفة فإن محامي شاكيرا يحاولون الوصول إلى اتفاق مع بيكيه يجنب الطرفين الوقوف ضد بعضهما في المحكمة، لكنهم يعملون في ذات الوقت على تهديد بيكيه بكشف كافة الأسرار التي تضعف موقفه في القضية.
وختمت "إل ناسيونال": بيكيه سيواجه عدو صعب وهو شاكيرا، يعرف كل نقاط ضعفه أكثر من أي شيء آخر، ولهذا لا يمكن استبعاد اندلاع حرب بين الطرفين في الأيام المقبلة.
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