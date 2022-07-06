كيسي: اتصال تشافي نقلني إلى برشلونة

أكد فرانك كيسي لاعب خط وسط ساحل العاج أن فرصة اللعب تحت قيادة المدرب تشافي هرنانديز شكلت عاملا حاسما في قراره بالانضمام إلى برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في صفقة انتقال حر بعد مغادرته ميلان.



وقال كيسي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بعد توقيعه لعقد حتى يونيو 2026: عندما يتصل بك مدرب عظيم مثله، فإنك ترى أن الأمر يستحق ما تبذله من جهد وعناء، أنا سعيد حقا لكوني جزءا من هذه العائلة وهذا النادي الرائع. أريد حقا مقابلة زملائي في الفريق والطاقم التدريبي والبدء في العمل على الفور.



ورحل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما عن ميلان بنهاية عقده في يونيو الماضي بعد أن ساعد النادي في الفوز بأول لقب له في دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ 11 عاما الموسم الماضي. وخاض كيسي 58 مباراة دولية مع منتخب ساحل العاج.



وقال كيسي، الذي يمكنه اللعب في جميع خانات خط الوسط باعتباره لاعب متعدد المهام، إنه لم يكن لديه مركز مفضل على أرض الملعب وكان منفتحا على مساعدة فريقه أينما احتاج مدربه.



وزاد كيسي: أنا تحت تصرف تشافي وسيكون هو من سيقرر مركزي هنا في برشلونة، سأعمل على تقديم أفضل ما لدي في أي مركز ألعب فيه. عندما يبدأ اللاعب في اللعب، لا يتراجع مستواه أبدا. نحن نحاول دائما تحسين مستوانا.

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