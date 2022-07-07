كريستنسن: حققت حلم الطفولة

قال المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن يوم الخميس إنه كان يشجع برشلونة منذ صغره، لذا اعتبر انتقاله للنادي الإسباني "حلما تحول إلى حقيقة".

وأبلغ كريستنسن مؤتمرا صحافيا عقب التعاقد مع الفريق الكتالوني حتى يونيو 2026 "نشأت وأنا أشاهد برشلونة وكان رونالدينيو وديكو اللاعبين المفضلين لي".

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وأضاف "أنا سعيد جدا وكنت أنتظر هذا اليوم منذ وقت طويل ومتحمس جدا للبداية. كانت أمامي خيارات من أندية أخرى جيدة مهتمة بي لكن عندما تملك حلما لا تتردد، الأحلام يمكن أن تصبح حقيقة".

وغادر قلب الدفاع (26 عاما) تشيلسي بعد انتهاء عقده في يونيو حزيران للانضمام إلى برشلونة في صفقة مجانية مع وضع شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو.

وفاز كريستنسن، الذي خاض 56 مباراة دولية مع الدنمارك، بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي بموسم 2020-2021 وبكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية.

وتابع "أنا فخور جدا بقضاء أربع سنوات في تشيلسي وحققت ألقابا مميزة جدا هناك واجتهدت يوميا لكتابة تاريخي الخاص".

وأشار إلى أنه تحدث إلى مواطنه مارتن بريثويت مهاجم برشلونة وزميليه السابقين في تشيلسي ماركوس ألونسو وسيزار أزبيليكويتا خلال التفاوض مع ناديه الجديد.

وأوضح "كل تعليقاتهم كانت إيجابية وتحدثوا بشكل رائع عن النادي والمدينة والثقافة الإسبانية وأردت أن أشكل جزءا من كل ذلك".