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رونالدو يعود إلى يونايتد رفقة مينديز لمناقشة مستقبله

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رونالدو جورجي مينديز
اللاعب البرتغالي يرغب بالرحيل عن يونايتد

رونالدو يعود إلى يونايتد رفقة مينديز لمناقشة مستقبله

مانشستر - رويترز

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وصل كريستيانو رونالدو إلى مقر التدريب الخاص بفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم لمناقشة مستقبله مع النادي.

وحضر رونالدو مع وكيله جورجي مينيدز صباح يوم الثلاثاء قبل التحدث مع المدير الفني إريك تين هاغ.

وغاب اللاعب البرتغالي عن جولة الفريق الإعدادية للموسم الجديد في تايلاند وأستراليا لأسباب شخصية وسط تكهنات تتعلق بمستقبله.

وقال المدير الفني الجديد للفريق تين هاغ إن رونالدو (37 عاماً) ضمن خططه، ولكن تقارير أشارت أن رونالدو يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا.

وفشل مانشستر يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، بعدما أنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز السادس.

ومازال يتبقى لرونالدو عاما في عقده مع مانشستر يونايتد بعدما عاد مرة أخرى للفريق في أغسطس الماضي قادما من يوفنتوس الإيطالي، وسجل 24 هدفاً للفريق.

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