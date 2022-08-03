قائد ليفربول: الكل يرفض رونالدو.. حتى زملائه

هاجم جيمي كارغر لاعب ليفربول الإنجليزي السابق البرتغالي كرستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي مشيراً إلى عدم رغبة غالبية الفرق الأوروبية ضمه لأنه لم يعد كالسابق بعدما تقدم به العمر.
وكانت أندية بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين أعلنت عبر رؤسائها عدم رغبتها بالتعاقد مع أفضل لاعب في العالم 5 مرات فيما أكدت تقارير أخرى رفض أندية تشيلسي الإنجليزي وبرايس سان جيرمان الفرنسي التعاقد معه.
وكشف كاراغر بأن رونالدو لم يعد مرغوبا به في مانشستر يونايتد وما زال مستغربا كيف وافق الفريق على ضمه الصيف الماضي إذ أكد في لقاء له مع "سكاي بيت" أن فريق "الشياطين الحمر" سيعاني للتخلص من النجم قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية أواخر الشهر الحالي.
وأضاف كاراغر: دائما ما كنت متأكدا أن التعاقد مع رونالدو سيئ حتى مع تقديمه مجهودات جيدة الموسم الماضي، لقد وقع لعامين بالإضافة إلى عام إضافي وهو أمر لم أستطع تصديقه كما أن شخصا بحجمه سيرفض أن يلعب دورا ثانويا في الفريق لكن يجب على اللاعبين في فترة معينة من مسيرتهم أن يعوا عدم قدرتهم على تقديم المستوى السابق لهم.
وزاد كاراغر: هو الآن 37 عاما وخلال الموسم سيصل إلى 38، هو ليس اللاعب نفسه، يسجل الأهداف ولكن ليس كما كان سابقا، لا يوجد ناد أوروبي في الوقت الحالي يرغب بالتعاقد معه، من الممكن أن أكون مخطئا ولكن يبدو أن يونايتد يعاني في التخلص منه لذلك حتى اللحظة لا يوجد ناد يرغب به وأعتقد إن سألتم تن هاغ مدرب الفريق سيقول بأنه لا يريده بالإضافة إلى زملائه في غرفة الملابس سيقولون الأمر نفسه.
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