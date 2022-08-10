أفضل لاعب في العالم: صلاح تشيلسي "خدعني"

عبر مايكل أوين المهاجم الإنجليزي السابق والفائز بالكرة الذهبية 2001 عن إعجابه بما يقدمه النجم محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي منذ انتقاله في عام 2017 مشيراً إلى أنه لم يتوقع ظهور اللاعب المصري بهذا المستوى قياساً على ما كان عليه مستوى صلاح إبان فترته مع تشيلسي اللندني.

وكان صلاح انتقل إلى الفريق الإنجليزي قادما من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو ومنذ ذلك الحين استطاع تحقيق عدة أرقام قياسية، منها إحراز 158 هدفا في 256 مباراة، والتتويج بالبطولات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

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وفي لقاء له مع قناة "دازن" كشف مايكل أوين: لم أكن أتوقع أن يصل صلاح إلى هذا الحد من التألق مع ليفربول، والآن لست مستغربا من تأثيره ولكن أعتقد أنه لا يوجد شخص توقع تسجيله أكثر من 40 هدفا في موسمه الأول.

وأضاف أوين: عندما رأيته وكان حينها في تشيلسي ولم يظهر قدراته كهداف، وإنما جناح تقليدي، لكن ميزته بدأت مع روما الإيطالي، إذ أن تسجيل أكثر من 40 هدفا والمواصلة على المستوى ذاته أثار دهشتي.

واختتم: دائما ما اعتقدت أن تسجيل الأهداف هو أمر يأتي بالفطرة والغريزة بغض النظر هل كانت لمستك الأخيرة رائعة أم لا وما زلت أعتقد أنها غريزية إلى حد ما، لكن بعد مشاهدته بدأت بالاقتناع بأن اللاعب يستطيع التحسين من نفسه في إنهاء الهجمات خاصة أنه أتقن بعضها بشكل كامل، تطوره المستمر أدهشني أنا وغالبية متابعي كرة القدم وإن حافظ على ذلك للمواسم القليلة القادمة سيكون حينها أحد أفضل اللاعبين في التاريخ.