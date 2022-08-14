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هدف قاتل يمنح إنتر نقاط ليتشي

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لوكاكو خلال اللقاء

هدف قاتل يمنح إنتر نقاط ليتشي

ميلان - د ب أ

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بدأ إنتر ميلان الفائز بالدوري الإيطالي في الموسم قبل الماضي، مشواره في الموسم الجديد بفوز مثير على مضيفه ليتشي 2-1 في الوقت الذي فاز فيه تورينو على مضيفه مونزا 2 -1، يوم السبت.

وعلى ملعب فيا دل ماري، تقدم إنتر ميلان بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق البلجيكي روميلو لوكاكو لكن أسان سيساي أدرك التعادل لفريق ليتشي في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف دينزل دومفريس هدف الفوز القاتل لإنتر ميلان.

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