هدف قاتل يمنح إنتر نقاط ليتشي

بدأ إنتر ميلان الفائز بالدوري الإيطالي في الموسم قبل الماضي، مشواره في الموسم الجديد بفوز مثير على مضيفه ليتشي 2-1 في الوقت الذي فاز فيه تورينو على مضيفه مونزا 2 -1، يوم السبت.
وعلى ملعب فيا دل ماري، تقدم إنتر ميلان بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق البلجيكي روميلو لوكاكو لكن أسان سيساي أدرك التعادل لفريق ليتشي في الدقيقة 48.
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وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف دينزل دومفريس هدف الفوز القاتل لإنتر ميلان.
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