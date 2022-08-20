تونس تواجه البرازيل استعداداً للمونديال

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن مواجهة مرتقبة للمنتخب التونسي ضد منتخب البرازيل ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وسيواجه نسور قرطاج، الذين تأهلوا للمرة السادسة إلى نهائيات كأس العالم، منتخب البرازيل، المتوج بكأس العالم خمس مرات، يوم 27 سبتمبر على ملعب أوروبي سيحدد في وقت لاحق.

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وجاءت الدعوة لإجراء المباراة من قبل الاتحاد البرازيلي.

وهذه ثاني مواجهة بين المنتخبين حيث دارت الأولى على استاد المنزه عام 1973 بتونس ضمن استعدادات البرازيل لنهائيات كأس العالم 1974 بألمانيا الغربية حيث ضمت مجموعتها آنذاك منتخب زائير (الكونغو الديمقراطية حاليا).

وفازت البرازيل في المواجهة الودية الأولى ضد تونس بقيادة نجمها ريفيلينو 4 - 1.

وتواجه البرازيل في منافسات الدور الأول لكأس العالم بقطر 2022، منتخب الكاميرون في المجموعة السابعة والتي تضم أيضا منتخبي صربيا وسويسرا.

وتلعب تونس في المجموعة الرابعة إلى جانب بطل العالم منتخب فرنسا ومنتخبي الدنمارك وأستراليا.

وتأمل تونس، التي حققت أول فوز للعرب ولإفريقيا في تاريخ المونديال عام 1978 في الأرجنتين (ضد المكسيك 3 / 1)، أن تتخطى الدور الأول للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم.