ليدز يصعق تشيلسي في لقاء "أخطاء السنغاليين"

فجر فريق ليدز مفاجأة كبيرة وتغلب على ضيفه تشيلسي 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز برايتون على وست هام 2 - صفر.
وتقدم ليدز بهدف سجله برندن آرونسون في الدقيقة 33 مستغلاً خطأ الحارس السنغالي ميندي، وأضاف رودريغو الهدف الثاني في الدقيقة 37، قبل أن يسجل جاك هاريسون الهدف الثالث في الدقيقة 69.
وشهدت المباراة طرد السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب تشيلسي في الدقيقة 84.
ورفع ليدز رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام توتنهام وبرايتون، في المقابل توقف رصيد تشيلسي عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر.
وفي المباراة الثانية، فاز برايتون على وست هام 2 - صفر.
وسجل هدفي برايتون أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 22 من ركلة جزاء ولياندرو تروسارد في الدقيقة 66.
ورفع برايتون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف ليدز يونايتد وتوتنهام، فيما ظل وست هام بلا رصيد في قاع الترتيب.
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