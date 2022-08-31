شركة "ريد بيرد" الأميركية تستحوذ على ميلان

أعلنت شركة الاستثمار الأميركية رد بيرد كابيتال يوم الأربعاء أنها تحالفت مع ملاك فريق نيويورك يانكيز لإكمال صفقة استحواذ بقيمة 1.2 مليار يورو على نادي ميلان بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.



وستحصل شركة يانكي غلوبال المالكة لفريق نيويورك للبيسبول على حصة أقلية في ميلان ضمن صفقة الاستحواذ على النادي الإيطالي من مجموعة إليوت الأميركية.



وقال جيري كاردينالي مؤسس رد بيرد إن هدف الملاك الجدد هو الحفاظ على مكانة ميلان في قمة كرة القدم الأوروبية والعالمية.



ويسعى ميلان للبناء على النجاح الذي حققه الموسم الماضي عندما فاز بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 11 عاما.



وكان ميلان قوة مهيمنة في كرة القدم الأوروبية تحت قيادة مالكه السابق سيلفيو برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا السابق لكنه فاز بدوري أبطال أوروبا لآخر مرة في 2007.



وتملك رد بيرد استثمارات أيضا في مجموعة فينواي سبورتس المالكة لنادي ليفربول وفريق بوسطن رد سوكس الأميركي للبيسبول، كما تملك حصة مسيطرة في نادي تولوز الفرنسي لكرة القدم

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