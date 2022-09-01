مانشستر سيتي يتعاقد مع المدافع السويسري أكانجي

ضم مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز المدافع السويسري مانويل أكانجي لاعب بوروسيا دورتموند يوم الخميس بعقد لخمسة مواسم.
وكشفت تقارير إعلامية أن سيتي دفع 17 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع الدولي السويسري البالغ من العمر 27 عاماً.
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وقال أكانجي بعد التوقيع: أنا سعيد لوجودي هنا ، ولا أطيق الانتظار للبدء، السيتي أحد أفضل الفرق في أوروبا ، والمجيء إلى هنا الخطوة التالية المثالية في مسيرتي.
وأكانجي هو خامس صفقة مع سيتي في الصيف بعد زميله السابق في دورتموند إيرلينغ هالاند وكالفين فيليبس وسيرجيو غوميز وستيفان أورتيغا مورينو ، بينما انضم جوليان ألفاريز أيضًا إلى الفريق بعد انتقاله الذي تم الاتفاق عليه في يناير.
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