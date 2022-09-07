سوسييداد ينقذ رونالدو من "دكة بدلاء" يونايتد

من المقرر أن يتواجد البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، نجم فريق مانشستر يونايتد، في قائمة الفريق الأساسية للمرة الثانية في الموسم الحالي، حينما يلتقي الفريق الإنجليزي مع ضيفه ريال سوسييداد الإسباني في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس.
وتقلصت مشاركات رونالدو (37 عاماً) مع مانشستر يونايتد، في ظل اعتماد الهولندي إريك تين هاغ مدرب الفريق على ماركوس راشفورد قبل أن تصبح الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، لاسيما بعد التعاقد مع البرازيلي الشاب أنتوني.
وستكون الفرصة مواتية أمام رونالدو للعب أساسيا، في ظل سياسة التناوب وتدوير المشاركة بين اللاعبين التي ينتهجها تين هاغ، إذ من المحتمل الدفع بمجموعة من اللاعبين الذين جلسوا على مقاعد البدلاء في الفترة الماضية، مثل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، المنتقل حديثا ليونايتد قادما من ريال مدريد الإسباني، وهاري ماغواير، بالإضافة إلى فيكتور ليندلوف وآرون وان بيساكا، في حين غاب الظهير الأيسر لوك شاو، ولاعب الوسط دوني فان دي بيك عن المشاركة في التدريب المفتوح.
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