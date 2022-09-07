غالتييه يشيد بـ"تماسك" باريس أمام يوفنتوس

كال كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان المديح لفريقه لتماسكه في الشوط الثاني في الفوز 2-1 على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

ويعتقد غالتييه، الذي خاض مباراته الأولى في البطولة مع باريس سان جيرمان، أن فريقه سيتطور بعدما عانى لتحقيق فوزه الأول على الإطلاق على يوفنتوس في تسع مباريات.

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وأبلغ غالتييه مؤتمرا صحفيا: حظينا بفترات جيدة في الشوط الأول وتقدمنا بهدفين عن استحقاق، وأنا سعيد بأداء فريقي حتى بعدما اتيحت الفرص ليوفنتوس.



وتقدم صاحب الأرض 2-صفر في أول 22 دقيقة بفضل ثنائية كيليان مبابي بعد تمريرتين من نيمار وأشرف حكيمي.



وفشل مبابي في تمرير الكرة إلى نيمار غير المراقب في بداية الشوط الثاني قبل أن يقلص يوفنتوس الفارق.



وقال غالتييه: مبابي قدم أداء رائعا، وهو مهووس بالتسجيل. ربما لم ير نيمار، لا أعلم.

وتحول الزخم إلى يوفنتوس لكن باريس سان جيرمان صمد وكاد أن يضيف الهدف الثالث، وأضاف المدرب الفرنسي: اجتهدنا للحفاظ على شباكنا من الهدف الثاني، لكننا سننضج بفضل هذه المباريات.