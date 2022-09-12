كابوس "8-2" يلاحق 6 برشلونيين قبل لقاء بايرن

يطارد كابوس مباراة 8-2 ستة لاعبين من برشلونة الإسباني، عندما يلاقون بايرن ميونخ يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا بعد ما يربو على عامين منذ الهزيمة التاريخية التي أشعلت النيران داخل النادي الكاتالوني.

والتقى برشلونة بالعملاق البافاري في ربع نهائي نسخة 2019-2020 والتي أقيمت من مباراة واحدة وانتهت بأكبر خسارة في تاريخ الكبير الكاتالوني بواقع ثمانية أهداف مقابل هدفين، وفي الموسم الماضي فاز بايرن ذهاباً وإياباً بنتيجة 6-0.



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وانتصر الفريقان في بداية مشوارهما الأوروبي إذ تغلب برشلونة على فكتوريا بلزن التشيكي بخمسة أهداف لهدف فيما هزم بايرن مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد.

وشهد الألماني أندريه تير شتيغن والإسباني جيرارد بيكيه وجوردي ألبا والهولندي فرينكي دي يونغ وسيرجيو روبرتو وسيرجيو بوسكيتس الهزيمة المذّلة، ونصفهم مرشح للبدء بشكل أساسي في مباراة يوم الثلاثاء التي يبحث فيها برشلونة عن أول انتصاراته على بايرن منذ 4 مباريات.

وتضمنت قائمة برشلونة في تلك المباراة عددا من اللاعبين الذين غادروا أسوار الفريق الكتالوني يتقدمهم النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي كليمنت لينغليه المعار إلى توتنهام والتشيلي أرتورو فيدال لاعب نادي فلامنغو البرازيلي حاليا والبرتغالي نيلسون سيميدو مدافع وولفرهامبتون الإنجليزي.

وأسقطت تلك المباراة كلاً من سواريز وفيدال وسيميدو وإيفان راكيتيتش من قائمة برشلونة الذي كان يبحث عن إحداث صدمة، لكن المشاكل توالت على العملاق، إذ طلب بعدها ليونيل ميسي الرحيل عن النادي عبر "بورو فاكس" قبل أن يرحل بشكل فعلي في أغسطس من العام الماضي بسبب عدم قدرة النادي على تجديد تعاقده لأسباب اقتصادية، بينما صدر قرار إقالة المدرب كيكي سيتيين من منصبه عقب المباراة بأيام.

واشعلت الهزيمة المزيد من المشاكل في النادي بعدما وصلت أصوات حجب الثقة عن الرئيس حينها جوسيب ماريا بارتوميو إلى أعلى رقم في حملات حجب الثقة عبر تاريخ النادي الكاتالوني قبل أن يستقيل من منصبه في أكتوبر 2020.

ويتسلح برشلونة في الموسم الحالي بعدد من اللاعبين الجدد يتقدمهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ التاريخي السابق والفرنسي جول كوندي والبرازيلي رافينيا والإيفواري فرانك كيسيه والدنماركي أندرياس كريستنسن، مضافاً إليهم عثمان ديمبلي ورونالد أراوخو وإيرك غارسيا وأنسو فاتي والموهوب الصغير غافي.