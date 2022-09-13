روديغر: فيرنر لن يكون صديقي

أثنى أنطونيو روديغر لاعب فريق ريال مدريد الإسباني على زميله بالمنتخب الألماني تيمو فيرنر لاعب لايبزيغ، لكنه أكد بأن الأخير لن يكون صديقه وقت المباراة، وذلك قبل اللقاء الذي يجمع بين الفريقين الأربعاء في دوري أوروبا.

ووجه روديغر تحذيرا لفيرنر في المؤتمر الصحفي إذ قال :"هذه المرة، هو نفسه يعلم أنه لن يكون صديقي.

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ولعب روديغر مع فيرنر في فريق تشيلسي حتى نهاية الموسم الماضي، ولكنه سيحاول منعه من التسجيل في المباراة التي ستجمعهما على ملعب الريال.

وسيضع روديغر نصب عينيه أيضا شريك فيرنر في الهجوم كريستوف نكونكو، لاعب الموسم الماضي في الدوري الألماني، وأتبع: إنه لاعب جيد للغاية.