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بيع قميص "الرقصة الأخيرة" بـ10 ملايين دولار

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جوردان
الأسطورة مايكل جوردان في نهائي 1998

بيع قميص "الرقصة الأخيرة" بـ10 ملايين دولار

شيكاغو - د ب أ

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كشفت دار سوذبير للمزادات يوم الخميس أن قميصا لأسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان بيع بالمزاد بقيمة عشرة ملايين دولار.

وذكرت "سوذبيز" أن قميص جوردان أصبح أغلى تذكار رياضي في التاريخ، وهو القميص الذي ارتداه في المباراة الأولى في سلسلة مباريات الدور النهائي في دوري السلة الأميركي عام 1998، وهو موسم "الرقصة الأخيرة".

وفاز فريق شيكاغو بولز في أربع مباريات مقابل اثنين، ليحصد لقب دوري السلة الأميركي للمرة الثالثة على التوالي.

وكشفت "سوذبيز" عن تلقيها حوالي 20 عرضا لشراء القميص، فيما لم تكشف عن الجهة صاحبة أعلى عرض 10 ملايين دولار للقميص الذي تم تقديره بخمسة ملايين دولار.

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