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مكابي حيفا يوفنتوس
مكابي حصل على أول 3 نقاط

مكابي حيفا يهزم يوفنتوس ويعقد موقفه

حيفا - د ب أ
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فاز فريق مكابي حيفا الإسرائيلي على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم،

وسجل هدفي مكابي حيفا عمر اتزيلي في الدقيقتين السابعة و42.

وحصد مكابي حيفا أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، وتوقف رصيد يوفنتوس عند ثلاث نقاط.

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