مكابي حيفا يهزم يوفنتوس ويعقد موقفه

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فاز فريق مكابي حيفا الإسرائيلي على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم،
وسجل هدفي مكابي حيفا عمر اتزيلي في الدقيقتين السابعة و42.
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وحصد مكابي حيفا أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، وتوقف رصيد يوفنتوس عند ثلاث نقاط.
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