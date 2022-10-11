مكابي حيفا يهزم يوفنتوس ويعقد موقفه

فاز فريق مكابي حيفا الإسرائيلي على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم،

وسجل هدفي مكابي حيفا عمر اتزيلي في الدقيقتين السابعة و42.

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وحصد مكابي حيفا أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، وتوقف رصيد يوفنتوس عند ثلاث نقاط.