غانا تحاول إقناع هودسون-أودوي بتمثيل منتخبها

كشفت مصادر لرويترز يوم الاثنين أن غانا ما زالت تأمل في إقناع مهاجم إنجلترا كالوم هودسون-أودوي بتغيير ولاءه الدولي والمنافسة معها في كأس العالم لكرة القدم بقطر الشهر المقبل.



وأضاف مصدر قريب من المفاوضات أن الاتحاد الغاني للعبة تخلى عن آمال إقناع إيدي نكيتياه، وهو لاعب إنجليزي آخر من أصول غانية، باللعب لمنتخب البلاد.



وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: نكيتياه لم يرتبط بنا من قبل لكن يمكن ضم هودسون-أودوي لأنه لا يزال مرتبطا بالاتحاد الغاني لكرة القدم.



وأضافت غانا بالفعل لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عاما السابق طارق لامبتي والإسباني الدولي السابق إنياكي وليامز إلى خططها لنهائيات كأس العالم مع مشاركتهما لأول مرة في المباريات الودية الشهر الماضي.



وكانت غانا تتطلع إلى مواطنيها في الخارج لإقناع اللاعبين، الذين سبق أن لعبوا لدول أخرى، بتغيير ولائهم لتعزيز تشكيلتها لكأس العالم حيث ستلعب في المجموعة الثامنة أمام البرتغال وكوريا الجنوبية وأوروغواي.



وسيكون هودسون-أودوي البالغ من العمر 21 عاما، المعار من تشيلسي إلى باير ليفركوزن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني، بمثابة انقلاب كبير في حظوظ منتخب غانا إذا تمكن من الحصول على خدماته، إذ مثل إنجلترا على جميع المستويات منذ منتخب تحت 16 عاما وخاض ثلاث مباريات دولية على مستوى الكبار في عام 2019.



وبموجب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشأن الأهلية الدولية، لا يزال بإمكان هودسون-أودوي اللعب ضمن صفوف غانا لأنه خاض ثلاث مباريات دولية فقط وكان عمره أقل من 21 عاما عندما خاض آخر مباراة له مع إنجلترا.



ولعب هودسون-أودوي في 2019 أمام جمهورية التشيك والجبل الأسود وكوسوفو في تصفيات بطولة أوروبا.



ولا يمكن للاعبين الذين خاضوا مباريات دولية مع دولة واحدة تغيير ولائهم واللعب لمنتخب آخر إذا خاضوا أكثر من ثلاث مباريات وكانوا يبلغون من العمر أكثر من 21 عاما في وقت آخر مباراة دولية لهم.



ولعب نكيتياه، المولود في لندن والبالغ من العمر 23 عاما، مع منتخب إنجلترا تحت 21 عاما وشارك في جميع مباريات آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ويتصدر الفريق جدول الترتيب.

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