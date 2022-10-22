ديشان عن مواجهة تونس: لا توجد مباريات سهلة

شدد ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بطل العالم على أنه لا يشعر بأي قلق بسبب النتائج المخيبة للآمال التي حققها فريقه الأزرق خلال الأشهر الأخيرة بعد فوزه مرة واحدة في آخر ست مواجهات خاضها.



واحتل فريق ديشان المركز الثالث بين فرق المجموعة الأولى ضمن الفئة الأولى في دوري الأمم الأوروبية بعد أن خسر على أرضه أمام الدنمارك وكرواتيا وتعادل مع النمسا.



وقال ديشان في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الإنترنت: نحن المدافعون عن اللقب. عدما تكون على رأس القمة يكون من الصعب عليك تقديم أي شيء أفضل. من الطبيعي جدا لأي فريق التراجع قليلا خلال بعض الفترات. لكن فرنسا تظل قوة منافسة بالفعل وواحدة من أقوى الفرق على مستوى أوروبا والعالم.



وأوقعت قرعة الدور الأول في نهائيات كأس العالم 2022 فرنسا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبها أيضا كلا من أستراليا والدنمارك وتونس بينما يعتبر البعض منتخب الدنمارك المنافس الأكبر لبطل النسخة الماضية.



وعن منتخب الدنمارك قال ديشان: هو منتخب قوي جدا وكثيرا ما يساء تقديره. الناس لا يميلون للتحدث كثيرا عن هذا المنتخب لكنه فريق تتوفر فيه النوعية والقوة على المستويين الفردي والجماعي.

وأضاف ديشان (54 عاما) الذي يدرب الفريق منذ 10 أعوام: الأداء الذي قدمه في بطولة أوروبا الأخيرة وتصنيفه العالمي يقدمان المعلومات المطلوبة. نظريا هو يمثل أكبر تهديد لفرنسا.

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وعن المنافسين الآخرين في المجموعة الرابعة وهما تونس وأستراليا حذر ديشان من قوة منتخب أستراليا قائلا إنه أطاح ببيرو من ملحق التصفيات.

وقال عن تونس: نعرف قليلا عن منتخب تونس لأن الكثير من لاعبيه يلعبون ضمن أندية فرنسية. ونحن ندرك أنه لن تكون هناك أي مباريات سهلة. هذه هي البطولة الأقوى في العالم وعلينا العمل على ضمان تقديم أداء أفضل من منافسينا الآخرين.



وستبدأ فرنسا مسيرة الدفاع عن لقب كأس العالم في قطر بمواجهة مع منتخب أستراليا في 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل قبل أن تواجه الدنمارك بعدها بأربعة أيام ثم تلعب أمام تونس في 30 نوفمبر.