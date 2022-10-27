ليفربول يكتسح أياكس ويصل ثمن النهائي

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بلغ ليفربول الإنجليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 3-صفر الأربعاء على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.
وسجل المصري محمد صلاح (42) والأوروغوياني داروين نونيز (49) وهارفي إيليوت (52) الأهداف.
وكان ليفربول بحاجة الى التعادل فقط لحجز بطاقته الى ثمن النهائي لكنه حقق الفوز الرابع توالياً معززاً وصافته للمجموعة برصيد 12 نقطة قبل القمة المرتقبة الثلاثاء المقبل على ملعب "أنفيلد" على الصدارة مع نابولي الإيطالي الذي حقق فوزه الخامس تواليا عندما تغلب على ضيفه رينجرز الأسكتلندي 3-صفر.
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