توتنهام وآينتراخت يتأهلان إلى الدور الثاني

حجز كل من توتنهام الإنجليزي وآينتراخت فرانكفورت الألماني بطاقتي المجموعة الرابعة إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزهما بالنتيجة ذاتها 2-1 على المضيفين مرسيليا الفرنسي وسبورتينغ البرتغالي تواليًا ضمن الجولة السادسة والأخيرة.

وعلى ملعب فيلودروم، تقدم شانسيل مبيمبا بهدف لمرسيليا في الدقيقة 45 ثم تعادل كليمونت لينغليه لتوتنهام في الدقيقة 54، ثم خطف بيير اميل هوبيرغ هدف الفوز القاتل للفريق الضيف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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على ملعب خوسيه الفالادي، تقدم آرثر غوميز بهدف لسبورتينج في الدقيقة 39 لكن دايتشي كامادا أدرك التعادل لفرانكفورت من ضربة جزاء في الدقيقة 62 وتكفل راندال كولو مواني بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 72.



وحسم توتنهام الصدارة برصيد 11 نقطة أمام فرانكفورت (10)، فيما حصل سبورتينغ على المركز الثالث (7) الذي يؤهله لخوض المحلق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، فيما خرج مرسيليا خالي الوفاض في المركز الأخير (6).