رئيس الاتحاد السنغالي "قلق" من إصابة ماني

أعرب أوغوستان سنغور عن أنه "قلق" بشأن إصابة نجم المنتخب الوطني ساديو ماني البالغ 30 عاماً، قبل 11 يوما من انطلاق مونديال 2022، بعد خروجه من ملعب مباراة فريقه بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن يوم الثلاثاء.

وقال سنغور في تصريحات لوكالة "فرانس برس": تصوّروا أن تخسر فرنسا جهود كريم بنزيمة. نحن قلقون بعد الأنباء التي وردتنا مساء أمس، ننتظر استشارة الجهاز الطبي لبايرن ميونخ وإشعار رسمي من النادي. يتعين علينا انتظار المعلومات الدقيقة الواردة من النادي نفسه.

وتابع سنغور: إنه لاعبنا النجم، الفريق مع ساديو ماني أو من دونه ليس هو ذاته، لكننا سنتأقلم.

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والتقطت السنغال بأكلمها أنفاسها بعد خروج "بالونبوا" (ساحر الكرة) مصابا من مباراة فريقه ضد فيردر بريمن بعد مرور 21 دقيقة، حتى إن رئيس البلاد قام بنشر تغريدة على حسابه تقول "ساديو، أتمنى لك التعافي بأقصى سرعة ممكنة إثر إصابتك خلال مباراة بايرن ميونخ - بريمن. كما قلت لك: ساديو، قلب الأسد! من كل قلبي أنا معك: ليباركك الله.

وتوج المنتخب السنغالي بطلا لكأس الأمم الإفريقية مطلع العام الحالي للمرة الأولى في تاريخه وسيعلن مدرب المنتخب أليو سيسيه عن تشكيلته الرسمية المشاركة في مونديال قطر بعد يومين، علما أن القرعة أوقعت "أسود تيرانغا" في المجموعة الأولى إلى جانب الدولة المضيفة قطر وهولندا والإكوادور.