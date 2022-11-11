رغم الإصابة.. ماني يقود السنغال في المونديال

ضمت قائمة المنتخب السنغالي، بطل إفريقيا، لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر، النجم ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ الألماني، وذلك رغم الشكوك حول قدرته على اللعب بسبب الإصابة.

واضطر ماني للخروج في الدقيقة 20 من المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ على فيردر بريمن 6 - 1 في الدوري الألماني (بوندسليغا)، بسبب الإصابة.

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وجرى الإعلان بعدها أن ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، تعرض لإصابة في الساق اليمنى، وهو ما أثار الشكوك بشكل كبير حول إمكانية مشاركته في المونديال.

ورغم أن الأمور لم تحسم بعد بشأن لياقة ماني، ورغم غيابه أيضا عن صفوف بايرن في المباراة المقررة أمام شالكه، استدعي النجم المتوج بجائزة أفضل لاعب إفريقي ضمن القائمة النهائية للمنتخب السنغالي للمونديال، والتي تضم 26 لاعبا.

واستدعى أليو سيسه المدير الفني للمنتخب السنغالي، النجم ماني "30 عاما" ضمن القائمة صباح اليوم الجمعة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وضمت قائمة السنغال أيضا إدوارد ميندي وكاليدو كوليبالي لاعبي تشيلسي وإدريسا جاي لاعب إيفرتون وبابا ماتار سار لاعب توتنهام ونامباليس ميندي لاعب ليستر سيتي.

ويفتتح المنتخب السنغالي مشواره في المونديال بلقاء نظيره الهولندي يوم 21 نوفمبر ثم يخوض مباراتيه الأخريين بالمجموعة الأولى أمام قطر والإكوادور.