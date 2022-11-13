بوتر: تشيلسي في حالة سيئة

قال غراهام بوتر مدرب تشيلسي إن فريقه سيتقبل العثرات لكنه سيعود أقوى، وذلك عقب الخسارة الثالثة على التوالي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على يد نيوكاسل يونايتد يوم السبت.



وخاض بوتر تسع مباريات دون هزيمة في جميع المسابقات مع تشيلسي بعد ترك برايتون أند هوف ألبيون ليخلف توماس توخيل في سبتمبر الماضي، لكن موسم الفريق اللندني تحول بعدها، وخسر الآن للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات.



وتراجع تشيلسي للمركز الثامن بفارق ثماني نقاط خلف توتنهام هوتسبير الرابع في الترتيب عقب آخر مباراة قبل توقف الدوري بسبب إقامة كأس العالم.



وأبلغ بوتر محطة "سكاي سبورتس": هذا ليس لطيفا بالنسبة لنا، نحن في حالة سيئة، يجب أن نضمد جراحنا وسنستغل التوقف في إعادة شحن الطاقة وتوحيد الصفوف والعودة للتنافس مجددا، لن يرحل العديد من اللاعبين إلى قطر لكن من سيبقى معنا سينخرط في العمل، خضنا فترة قاسية للغاية وكانت هناك الكثير من الإيجابيات لكن مع بعض السلبيات أيضا والكثير من الدروس لنتعلم منها.



وتابع: كانت فترة شاقة، أحيانا يجب أن نتقبل التعثر ثم نمضي قدما، في النهاية يتعلق الأمر بلم الشمل والبدء من جديد في النصف الثاني من الموسم، لا يزال الطريق طويلا.



وتضرر تشيلسي من إصابات لاعبين بارزين مثل ظهيري إنجلترا ريس جيمس وبن تشيلويل ولاعب وسط فرنسا نجولو كانتي، وسيغيب الثلاثة عن نهائيات كأس العالم.



كما واجه فريق بوتر مشكلة تتعلق بندرة الأهداف، إذ سجل ثلاث مرات في آخر خمس مباريات بجميع المسابقات في ظل تعثر رحيم سترلينغ وبيير إيمريك أوباميانغ منذ الوصول إلى ستامفورد بريدج.



ويعود تشيلسي إلى المنافسات حين يستضيف بورنموث يوم 27 ديسمبر.

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