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البرتغالي كريستيانو رونالدو

مانشستر يونايتد يرد على تصريحات رونالدو

العربية. نت
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أصدر مانشستر يونايتد، يوم الاثنين، بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني، رد من خلاله على تصريحات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأطلق رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد المخضرم تصريحات نارية في مقابلة تلفزيونية هاجم فيها ناديه ومدربه إيريك تن هاغ واشتكى من تعرضه "للخيانة"، ما يمهد لرحيله بعد كأس العالم في قطر.

وقال النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: لاحظ مانشستر يونايتد التغطية الإعلامية بخصوص مقابلة أجراها كريستيانو رونالدو، سينظر النادي في رده بعد التأكد من الحقائق الكاملة.

وأضاف البيان: يظل تركيزنا على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم، ومواصلة العمل الذي تم بناؤه بين اللاعبين والمدرب والموظفين والمشجعين.

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