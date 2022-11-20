السنغال تستبدل ماني بمدافع شاب

قررت السنغال، بطلة إفريقيا، استبدال نجم بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم ساديو ماني الذي حرمته الإصابة من خوض مونديال قطر 2022، بمدافع أندرلخت البلجيكي الشاب موسى نداي (20 عاماً)، وفق ما أفاد مدربها أليو سيسيه الأحد.

وقال سيسيه في مؤتمر صحافي: من الصعب إيجاد بديل لساديو ماني لكن الظهير الأيسر نداي يلعب مع منتخب الشباب، هو لاعب شاب واعد وقررنا استدعاءه.

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وتعرض أبطال إفريقيا لضربة قاسية بخسارة جهود ماني بسبب إصابة في ساقه اليمنى تعرض لها خلال مباراة فريقه بايرن ميونيخ مع فيردر بريمن (6-1) في الدوري الألماني في الثامن من الشهر الحالي، أي في المباراة الأخيرة مع النادي البافاري قبل الالتحاق بمنتخب بلاده لخوض نهائيات مونديال قطر.

ورغم الإصابة، قرر سيسيه ضم صاحب المركز الثاني في السباق لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم الى التشكيلة على أمل تعافي أفضل لاعب إفريقي في الوقت المناسب لخوض النهائيات.

ويعود قرار الاستعانة بمدافع عوضاً عن مهاجم لتعويض غياب ماني إلى المشاكل الإدارية التي يواجهها المنتخب مع مدافع موناكو الفرنسي إسماعيل جاكوبس وفق ما أفاد سيسيه: آمل تسوية هذا الأمر كي يتمكن جاكوبس من الانضمام الينا لمباراتنا المقبلة.

والمشكلة تتعلق بإنهاء إجراءات تغيير الجنسية الرياضية لجاكوبس المولود في كولن الألمانية والذي يملك في سجله تسع مباريات مع المنتخب الألماني للشباب.

وخاض جاكوبس مباراتين تحضيريتين مع السنغال في سبتمبر، وفي حال لم تُحَل المشكلة "سيتم النظر في جميع السيناريوهات" حسب سيسيه الذي أكد تحسبه وإدارة المنتخب لأي تعثر "مما يعني أنه لن يكون لدينا مشكلة في استبدال إسماعيل جاكوبس".

وتبدأ السنغال مشوارها الثلاثاء ضد هولندا ضمن المجموعة الأولى التي تضم قطر المضيفة والإكوادور.