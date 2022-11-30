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حارس ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي

نافاس: سنقاتل مثل الثيران أمام ألمانيا

الدوحة - د ب أ
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أكد كيلور نافاس حارس مرمى منتخب كوستاريكا أن فريقه سيبذل كل في وسعه خلال المواجهة المصيرية أمام ألمانيا يوم الخميس لخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بمونديال قطر 2022.

وأبان نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان لمؤسسةُ "راداكتيونز نيتزفيرك دويتشلاند" الإعلامية يوم الأربعاء "سنقاتل مثل الثيران لمنح بلادنا الكثير من السعادة والفرحة".

وأضاف "نريد أن نحقق مفاجأة، إذا نجحنا حقا في بلوغ دور الـ16 أعتقد سيكون الشعور مماثلا لـ2014 حينما فزنا على إيطاليا وفرضنا التعادل على إنجلترا".

وتلقت شباك نافاس سبعة أهداف خلال الهزيمة الساحقة أمام إسبانيا في مستهل مشوار كوستاريكا في المونديال، لكن الفريق استعاد إتزانه وتغلب على اليابان بهدف دون رد في المباراة الثانية، ويتطلع نافاس ورفاقه لتكرار الأمر ذاته أمام ألمانيا.

وأشار حارس مرمى سان جيرمان "لا يمكننا فقط أن نبقى في الخلف، ينبغي أن يكون لدينا خطة في المباراة وأن نستحوذ على مجريات اللعب كثيرا".

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