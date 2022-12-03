رأسية أبوبكر تنهي صبراً إفريقياً استمر 48 عاماً

بات المنتخب الكاميروني أول فريق إفريقي يهزم المنتخب البرازيلي بطل كأس العالم 5 مرات في التاريخ منذ انطلاق النسخة الأولى قبل 92 عاماً.

واستطاعت الكاميرون خطف أول 3 نقاط باسم إفريقيا من براثن المنتخب البرازيلي عندما سجل فينسنت أبوبكر الهدف الوحيد عند الدقيقة 92 جالبا فوزا تاريخيا على أبطال العالم 5 مرات في ثالث مواجهة جمعت الطرفين.

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وتعود أولى مباريات البرازيل مع نظرائها الأفارقة إلى نسخة 1974 عندما واجهت زائير، الكونغو الديمقراطية حاليا، ضمن المجموعة الثانية وحينها انتهى اللقاء بثلاثية نظيقة أحرزها جارزينيو وريفيلينو وفاز فالدومير وشهدت تلك النسخة فوز ألمانيا الغربية باللقب، وانتظر المنتخب الأصفر 12 عاما للقاء منتخب آخر من القارة السمراء عندما اصطدم بالجزائر في مونديال المكسيك 1986 لينتهي اللقاء بهدف كاريكا وحينها فازت الأرجنتين بثاني بطولاتها العالمية بأقدام مارادونا.







وفي كأس العالم 1994 التي أقيمت بأميركا تواجهت البرازيل والكاميرون في المجموعة الثانية وانتصر "السامبا" بثلاثية نظيفة تعاقب على تسجيلها روماريو ومارسيو سانتوس وبيبيتو لتطير إلى منصة تتويج تلك النسخة وتزين القميص بنجمتها الرابعة حينها وتذهب للبطولة اللاحقة على الأراضي الفرنسية وتلعب وجها لوجه مع المنتخب المغربي في المجموعة الأولى ويتكفل رونالدو وريفالدو وبيبيتو بإنهاء اللقاء قبل أن يشقوا طريقهم نحو النهائي ويخسروا بثلاثية زيدان ورفاقه.





وشهدت بطولة كأس العالم 2006 الألمانية أول مواجهة برازيلية إفريقية في كؤوس العالم في دور إقصائي عندما تصدرت البرازيل المجموعة السادسة وواجهت غانا وصيفة المجموعة الخامسة لينتهي اللقاء بثلاثية رونالدو وأدريانو وزي روبرتو قبل أن تقصيهم فرنسا من ربع نهائي النسخة وتتوج إيطاليا بها.

وفي نسخة 2010 استطاع الأفارقة تسجيل أول أهدافهم في الشباك البرازيلية فرغم الخسارة بثلاثية لويس فابيانو وإيلانو وكاكا هز "الأفيال" شباك خصمه عن طريق ديدييه دروغبا ليكون أول من حقق الإنجاز في البطولة التي حققتها إسبانيا لأول مرة في تاريخها، لتقوم الكاميرون بالإنجاز نفسه في نسخة 2014 البرازيلية عندما خسرت في المجموعة الأولى برباعية نيمار وفريد وفيرناندينيو إلا أن جويل ماتيب وضع اسمه ضمن مسجلي الأهداف في مرمى البرازيل في ذلك اللقاء.