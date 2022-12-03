ضربة جديدة.. ثنائي البرازيل خارج كأس العالم

ذكر تقرير إعلامي أن المنتخب البرازيلي لكرة القدم سيفتقد جهود المهاجم غابرييل جيسوس والمدافع أليكس تيليس خلال ما تبقى من مباريات ببطولة كأس العالم المقامة بقطر بسبب الإصابة.
ووفقا للتقرير الذي نشر في بوابة "غلوبو سبورتي. كوم" الإخبارية يوم السبت، أظهر تقييم آخر جرى بعد الخسارة صفر-1 أمام المنتخب الكاميروني، الجمعة، أن الثنائي تعرض لإصابة في الركبة.
كان جيسوس يشعر بالفعل بآلام قبل انطلاق منافسات كأس العالم، ويحتاج لشهر للتعافي، وهذا أكثر من كاف ليغيب عما تبقى من مباريات في البطولة بقطر.
وربما يحتاج أليكس تيليس لجراحة بعدما ترك ملعب مباراة الجمعة، وهو يبكي بعد اصطدامه بأحد لاعبي الفريق المنافس.
ولم يؤكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حتى الآن ما إذا كانت بطولة كأس العالم انتهت بالنسبة لهذين الاعبين أم لا.
وتتضمن قائمة المصابين للمنتخب البرازيلي كلا من الظهير الأيمن دانيلو، والظهير الأيسر أليكس ساندرو، ونجم الفريق نيمار.
ويتوقع أن يكون المدافعان متاحين للمشاركة في مباراة كوريا الجنوبية المقرر إقامتها يوم الاثنين في دور الـ16 من البطولة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة نيمار.
-
رأسية أبوبكر تنهي صبراً إفريقياً استمر 48 عاماًبات المنتخب الكاميروني أول فريق إفريقي يهزم المنتخب البرازيلي بطل كأس العالم 5 مرات في التاريخ منذ انطلاق النسخة الأولى قبل 92 عاماً.واستطاعت ... رياضة عالمية
-
سيارات رونالدو الثمينة تصل مسقط رأسه.. و"تُعطّل المرور"تسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو في إيقاف أحد شوارع العاصمة البرتغالية لشبونة بعدما وصلت سياراته الثمينة التي تقدر قيمتها بحوالي نصف مليون حنيه ... رياضة
-
ميسي يخوض المباراة رقم 1000 في مسيرتهيتطلع نجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي إلى احتفالية كبيرة عندما يخوض مباراة منتخب بلاده المقررة يوم السبت في الدور الثاني (دور الـ16) ... رياضة