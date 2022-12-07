مدافع إنجلترا: لن أفرش "السجادة الحمراء" لمبابي

أكد كايل ووكر مدافع منتخب إنجلترا أنه لن "يحترم" كيليان مبابي نجم فرنسا أكثر من اللازم، مشير إلى أنه لن يفرش له "السجادة الحمراء" عندما يتلقي المنتخبان يوم السبت في ربع نهائي كأس العالم الحالية.

ويتصدر كيليان مبابي قائمة هدافي مونديال كأس العالم 2022 برصيد 5 أهداف بعد ثنائيته أمام بولندا.

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وقال ووكر مدافع مانشستر سيتي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء نقلته "دايلي ميل": المباراة ليست إنجلترا ضد مبابي، إنها إنجلترا وفرنسا، صحيح أن مبابي لاعب رائع ونحترمه لكنني لن أفرش له سجادة حمراء، المباراة حياة أو موت

وعن طريقته لإيقاف الهداف الفرنسي الخطير أجاب: أنا أعرف ما أحتاج إليه لإيقاف مبابي، لقد لعبت أمام لاعبين عظماء ولدي الخبرة اللازمة، صحيح أنني أحترم مبابي، لكنني لن أحترمه أكثر من اللازم.

وتأهلت فرنسا إلى ربع النهائي عقب الفوز على بولندا 3-0 وهي ذات النتيجة التي نقلت إنجلترا إلى الدور نفسه بعد مباراة السنغال.