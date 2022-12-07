اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مبابي
مبابي يتصدر هدافي كأس العالم الحالية

مدافع إنجلترا: لن أفرش "السجادة الحمراء" لمبابي

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد كايل ووكر مدافع منتخب إنجلترا أنه لن "يحترم" كيليان مبابي نجم فرنسا أكثر من اللازم، مشير إلى أنه لن يفرش له "السجادة الحمراء" عندما يتلقي المنتخبان يوم السبت في ربع نهائي كأس العالم الحالية.

ويتصدر كيليان مبابي قائمة هدافي مونديال كأس العالم 2022 برصيد 5 أهداف بعد ثنائيته أمام بولندا.

وقال ووكر مدافع مانشستر سيتي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء نقلته "دايلي ميل": المباراة ليست إنجلترا ضد مبابي، إنها إنجلترا وفرنسا، صحيح أن مبابي لاعب رائع ونحترمه لكنني لن أفرش له سجادة حمراء، المباراة حياة أو موت

وعن طريقته لإيقاف الهداف الفرنسي الخطير أجاب: أنا أعرف ما أحتاج إليه لإيقاف مبابي، لقد لعبت أمام لاعبين عظماء ولدي الخبرة اللازمة، صحيح أنني أحترم مبابي، لكنني لن أحترمه أكثر من اللازم.

وتأهلت فرنسا إلى ربع النهائي عقب الفوز على بولندا 3-0 وهي ذات النتيجة التي نقلت إنجلترا إلى الدور نفسه بعد مباراة السنغال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السياحة الروسية تتوجه إلى "الكاريبي".. لماذا؟ السياحة الروسية تتوجه إلى "الكاريبي".. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط