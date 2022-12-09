أرتيتا يكشف تفاصيل إصابة جيسوس

أكد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة، أنه ليس لديه جدول زمني لموعد عودة المهاجم غابرييل جيسوس للملاعب عقب إصابته في الركبة، وأن الفريق سيبحث خياراته قبل فترة الانتقالات الشهر المقبل.

وأجبر جيسوس على مغادرة الملعب خلال هزيمة البرازيل 1-صفر أمام الكاميرون في ختام مباريات دور المجموعات في كأس العالم في قطر واستبعد لاحقا من باقي البطولة.

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وخضع المهاجم البالغ من العمر 25 عاما لجراحة في ركبته اليمنى، وذكرت تقارير أنه قد يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وأحرز جيسوس خمسة أهداف في 20 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم مع أرسنال متصدر الدوري الممتاز بعد انتقاله من مانشستر سيتي.

ورد المدرب الإسباني على سؤال بشأن تأثير الإصابة على خطط أرسنال في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، قائلا إن غياب المهاجم البرازيلي سيكون مؤثرا للغاية لأنه يمنح "الكثير" للفريق.

وأضاف أرتيتا بعد الفوز 3-صفر على أولمبيك ليون الفرنسي وديا في دبي "ما يمكننا فعله بعد ذلك عندما نعرف القليل عن الجدول الزمني لتعافيه من الإصابة وموعد عودته للملاعب، سنبحث الخيارات المتاحة ونحاول اتخاذ القرار الصحيح. من الواضح أننا نعلم أنه كان بحاجة إلى تدخل في ركبته، وعلينا أن نتعامل مع الأمر يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع ونرى إلى أين يقودنا ذلك".

وسيعود أرسنال، الذي يتقدم بفارق خمس نقاط على سيتي في صدارة ترتيب الدوري بعد 14 مباراة، إلى خوض مباريات المسابقة في 26 ديسمبر الحالي عندما يستضيف وست هام يونايتد.