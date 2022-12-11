مهاجم فرنسا: أتمنى فوز ميسي بكأس العالم

كشف المهاجم الفرنسي أندريه بيير جينياك عن رغبته بفوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ببطولة كأس العالم الحالية على الرغم من بلوغ منتحب بلاده نصف النهائي بعد الفوز على إنجلترا.

وبلغت فرنسا نصف نهائي كأس العالم بهدفي تشواميني وجيرو لتواجه المغرب، فيما حسم ركلات االترجيح تأهل الأرجنتين إلى الدور نفسه بعد مباراة مثيرة أمام هولندا.

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وكشف جينياك مهاجم فرنسا السابق ونادي تيغريس أونال المكسيكي الحالي في لقاء لع مع "فوكس سبورتس" الأميركية نقلته "ريكورد" البرتغالية: اليوم في الأرجنتين هم يتمنون فوز ميسي بكأس العالم، أنا فرنسي لكني أود أن أرى ميسي حاملا كأس العالم لأنه يستحقها بسبب ما فعله طوال مسيرته واليوم تصرفاته تعكس قيادته بشكل واضح.

ويتمنى ميسي فوزه بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه والثالثة للبلاد بعد 1978 و1986 بعد أن كان قريبا منها في 2014 قبل الخسارة في النهائي من ألمانيا بيسرى ماريو غوتزه في الشوط الإضافي الثاني.

ولعب جينياك، 37 عاما، بقميص المنتخب الفرنسي من 2009 حتى 2016 في فترات متقطعة شارك في بطولات كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2016 وسجل خلالها 7 أهداف في 36 مباراة.