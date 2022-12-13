ميسي يعادل رقم ماتيوس التاريخي

سيعادل الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي لعدد المباريات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وذلك بمشاركته في التشكيلة الأساسية لمواجهة نصف نهائي مونديال قطر ضد كرواتيا التي تقام لاحقاً الثلاثاء على ملعب لوسيل.

وسيصبح ابن الـ35 عاماً على المسافة ذاتها من الألماني لوتار ماتيوس في عدد المباريات في النهائيات والبالغ 25، وسيكون قادراً على الانفراد به إن كان بخوض مباراة المركز الثالث أو النهائي المقررة الأحد.

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وخاض ماتيوس مبارياته الـ25 في نهائيات 1982 و1986 و1990 و1994 و1998.

وبمشاركته أصلاً في النهائيات الحالية، وصل ميسي الى رقم قياسي آخر متمثل بعدد كؤوس العالم التي خاضها (5)، على غرار غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودع البطولة من ربع النهائي، وماتيوس أيضاً.

وخاض أربعة لاعبين نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في مسيرتهم خلال هذه النسخة، هم المكسيكيان أندريس غواردادو والحارس غييرمو أوتشوا، ميسي ورونالدو، ليعادلوا بذلك انجاز المكسيكيين الآخرين الحارس أنتونيو كارباخال ورافايل ماركيز والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون وماتيوس.

وبعد تسجيله أربعة أهداف في المونديال القطري، بينهما اثنان في ثمن وربع النهائي ليفك صيامه عن التهديف في الأدوار الإقصائية لأربع نسخ، رفع ميسي رصيده الى 10 أهداف في النهائيات، ليعادل الرقم القياسي الأرجنتيني المسجل باسم غابريال باتيستوتا (10 في 12 مباراة).

ويتخلف ميسي بفارق 6 أهداف عن الرقم القياسي المطلق لعدد الأهداف في النهائيات والمسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه (16).

وميسي هو اللاعب الوحيد الذي قام تمريرات حاسمة في كل من النسخ الخمس التي شارك فيها، ويأتي من بعده البرازيلي بيليه والبولندي غرزيغورز لاتو ودييغو مارادونا والإنكليزي ديفيد بيكهام الذي صنعوا الأهداف في ثلاث نسخ مختلفة.

ويحمل بيليه الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في مراحل خروج المغلوب بست تمريرات، بينما قدم ميسي حتى الآن خمس تمريرات.

وميسي هو اللاعب الوحيد الذي سجل في كأس العالم وهو في سن المراهقة،العشرينيات من عمره والثلاثينيات، وقد حقق 15 انتصاراً في النهائيات بينما حقق ميروسلاف كلوزه 17.