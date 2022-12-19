بنزيمة يعلن اعتزاله اللعب الدولي: كتبت قصتي التي انتهت

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أعلن الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، يوم الاثنين، اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده، وذلك عقب خسارة "الديوك" للقب نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين.
وغاب بنزيمة عن نهائيات كأس العالم التي أقيمت في قطر بسبب الإصابة، إذ غادر مقر بعثة المنتخب قبل يومين من أول مباراة لفرنسا في المونديال.
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ونشر بنزيمة "35 عاما" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له بقميص منتخب فرنسا، معلقا: لقد بذلت الجهد والأخطاء حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم وأنا فخور لذلك. وأضاف: كتبت قصتي التي انتهت.
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