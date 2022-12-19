اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حاملا طفلته أفا وكأس العالم

مارتينيز.. "شخصية كارتون" حققت حلم ميسي

دبي - أحمد المصعبي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

اضطر إيميليانو مارتينيز المعروف بـ "ديبو" إلى الانتظار والصبر قرابة 10 أعوام من مسيرته ليصبح أحد أفضل لاعبي العالم في مركزه منذ مغادرته إلى برمنغهام الإنجليزية في صيف 2020 وأحد أبرز المساهمين بتتويج الأرجنتين ببطولة كأس العالم.

ولعب مارتينيز دورا حاسما في تتويج الأرجنتين بلقبها الثالث في بطولة كأس العالم بعد انتظار 36 عاما، بتصدياته خلال مباريات المنتخب السبعة في البطولة ودوره الأكثر حسما خلال ركلات الترجيح عندما أنقذ "الألبيسيليستي" أمام هولندا في ربع النهائي بالتصدي لركلتي فيرجيل فان دايك وستيفن بيرغويس وكينغسلي كومان وتشواميني أمام فرنسا في النهائي.

حاملا كأس فيناليسيما بعد هزيمة إيطاليا
حاملا كأس فيناليسيما بعد هزيمة إيطاليا

واشتهر مارتينيز بقراءته الجيدة لتسديدات اللاعبين في الركلات الترجيحية عندما أنقذ الأرجنتين من كولومبيا في نصف نهائي كوبا أميركا الأخيرة بتصديه لركلات دافنسون سانشيز وييري مينا وإدوين كاردونا.

حراسته لمرمى أرسنال في موسم 2019-2020
حراسته لمرمى أرسنال في موسم 2019-2020

وتعود معاناة مارتينيز إلى أوائل العقد الماضي عندما تعاقد معه أرسنال الإنجليزي من صفوف إندبندنتي لينضم ابن الـ 18 عاما حينها إلى الفئات العمرية للفريق اللندني، لكن مارتينيز عانى للحفاظ على مشاركة مستمرة منذ انضمامه للفريق الأول في 2012 إذ شارك بشعار "المدفعجية" للمرة الأولى في 38 مباراة وأعير لستة أندية خلال فترته الصعبة مع أرسنال وهي أوكسفورد يونايتد وشيفلد وينزداي وروترهام يونايتد وولفرهامبتون واندررز وريدنغ الإنجليزية وخيتافي الإسباني، قبل أن يضمه أستون فيلا صيف 2020 عقب مشاركة مستمرة للأخير مع أرسنال تنافس خلالها مع زميله الألماني بيرند لينو.

التصدي الشهير أمام كولومبيا
من 2
  • التصدي الشهير أمام كولومبيا
  • تدصي ركلة كومان في كأس العالم
(2 صور)
التصدي الشهير أمام كولومبيا
التصدي الشهير أمام كولومبيا
تدصي ركلة كومان في كأس العالم
تدصي ركلة كومان في كأس العالم

وبسبب فترته المتباينة خلال فترة عقده مع أرسنال استدعي مارتينيز مرة واحدة لوديتين أمام نيجيريا وبولندا في عام 2011 تحت قيادة سيرخيو باتيستا لينتظر حتى 2019 ويحصل على استدعاء جديد من قبل ليونيل سكالوني ويبدأ المشاركة بديلا وأساسيا بشكل متقلب ومنافسة مع أوغستين مارتشيسن وخوان موسو وتكون مباراته الأولى أساسيا ضمن تصفيات كأس العالم 2022 أمام تشيلي في أبريل 2021 ومنذ تلك الفترة استطاع ديبو مساعدة منتخب بلاده بالفوز ببطولات كوبا أميركا 2021 وفيناليسيما 2022 وكأس العالم 2022.

شخصية الكرتون الشهيرة
شخصية الكرتون الشهيرة

وحمل مارتينيز اسم ديبو معه منذ طفولته في إندبندنتي إذ شبهه أصدقاؤه بشخصية كرتونية في مسلسل معروف باسم "عائلتي مجرد رسمة" ليبقى مع كاسم شهرة حتى فوزه بكأس العالم يوم الأحد.

إيميليانو وماندينيا وسانتي وأفا
إيميليانو وماندينيا وسانتي وأفا

ويعيش حارس المرمى القادم من مار دي بلاتا حياة زوجية مستقرة مع شريكته ماندينيا المولودة في إنجلترا لأم برازيلية وأب برتغالي وطفلاه سانتي وأفا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نظام طهران يخترق حسابات المحتجين.. محتجزة تكشف نظام طهران يخترق حسابات المحتجين.. محتجزة تكشف
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط