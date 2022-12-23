تعديلات جذرية على مسابقات الأندية في آسيا

صادقت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مجموعة من التعديلات الاستراتيجية تمهيدا لدخول عصر جديد من التطور في اطار التزامها بتعزيز قيمة ومكانة مسابقات الأندية في الاتحاد القاري.

وأوضحت اللجنة أن التعديلات الجديدة التي تحتاج إلى مصادقة المكتب التنفيذي، تشكّل التغيير الأبرز على مسابقات الأندية منذ استحداث دوري أبطال آسيا عام 2009، ومن ضمنها استحداث نظام جديد للمسابقات، ووقف العمل بالحد الأعلى للاعبين الأجانب المشاركين مع الأندية، وزيادة قيمة المخصصات المالية المقدمة للأندية المشاركة.

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ويضمن النظام الجديد بقاء مسابقات الأندية بموقع قيادي على صعيد الارتقاء بالمعايير الفنية وتوفير قيمة تجارية أعلى، وتقديم المتعة للجماهير في قارة آسيا.

وبموجبه، يتنافس 76 نادياً من أجل الظفر بألقاب البطولات التي تقام على 3 مستويات، بدلاً من النظام الحالي الذي يتضمن مستويين للمنافسة.

ويشتمل المستوى الأعلى على مشاركة 24 نادياً يتم توزيعها على منطقتين في الغرب والشرق، وتضم كل منطقة 12 نادياً تتنافس بنظام الدوري. ويخوض كل فريق 4 مباريات على أرضه، و4 مباريات خارجها، في مواجهة ثمانية أندية مختلفة ضمن ذات المنطقة، وتتأهل 8 أندية من كل منطقة إلى دور الـ16 الذي تقام مبارياته ذهابا وإيابا.

ويقام ربع ونصف النهائي والنهائي من مواجهة واحدة بنظام التجمع في دولة واحدة تستضيف المباراة النهائية.

ويشارك 32 نادياً في المستوى الثاني يتم تقسيمها على 8 مجموعات، وتلعب بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16.

وتقام مباريات دور الـ16 وربع ونصف النهائي ذهابا وإيابا، على أن تقام المباراة النهائية من جولة واحدة.

ويشارك في المستوى الثالث 20 نادياً يتم تقسيمها على 5 مجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة وبنظام التجمع، تتأهل أفضل 8 أندية إلى ربع النهائي الذي تقام مبارياته ونصف النهائي ذهابا وإيابا، على أن يقام النهائي من جولة واحدة.

وأكدت اللجنة أن هذه التغييرات الاستراتيجية تمهد الطريق لمنح المزيد من الفرص للأندية المشاركة من المناطق الجغرافية المختلفة في القارة لتتنافس مع بعضها، مع تحول هذه المسابقات من نظام التوزيع في 5 مناطق، إلى منطقتين في الشرق والغرب.

وأضافت أن الأندية الخاسرة في الأدوار التمهيدية والتصفيات في المستوى الأول، ستحصل على فرصة المشاركة في المستوى الثاني، وأن الأندية الخاسرة من الأدوار التمهيدية والتصفيات في المستوى الثاني ستنتقل للمشاركة في المستوى الثالث.

وتابعت أنه سيتم لاحقاً استكمال وضع التفاصيل الإضافية للتغييرات، بما في ذلك أسماء البطولات الثلاث، مبادئ برنامج المباريات، والروزنامة والتعليمات.

وأوضحت اللجنة أنه تمت المصادقة على استخدام تصنيف مسابقات الأندية من أجل توزيع المقاعد في البطولات اعتباراً من موسم 2024-2025، بالاعتماد على نتائج الاتحادات الوطنية في آخر 8 سنوات (مع وضع قيمة معينة لكل عام)، وبشكل يعكس بصورة أفضل الأداء على مر السنين لهذه الاتحادات.

وسيعتمد المجموع النهائي للنقاط على معدل الأداء لجميع الأندية في مسابقات الأندية بالاتحاد القاري اعتباراً من دور المجموعات، وسيتم تطبيقه بأثر رجعي من أجل إعادة احتساب نقاط الاتحادات الوطنية عامي 2021 و2022 بتصنيف مسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2022.

واتفقت اللجنة على نظام جديد لتوزيع المقاعد في البطولات الثلاث، حيث سيمنح النظام الجديد الفرصة لحامل اللقب من أجل المشاركة في النسخة التالية من مسابقات الأندية، بشكل يمنح قيمة رياضية إضافية للأندية المشاركة في كل بطولة.