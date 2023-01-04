ميسي يعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان

عاد المهاجم الدولي ليونيل ميسي المتوّج بطلاً لمونديال قطر 2022 مع الأرجنتين في ديسمبر الماضي، إلى مركز تدريب باريس سان جيرمان، وفق ما أعلن نادي العاصمة الفرنسية، يوم الأربعاء.

غادر الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات مسقط رأسه في روساريو مساء يوم الاثنين مع أسرته وهبطت طائرته في مطار لو بورجيه شمال باريس يوم الثلاثاء.

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ونشر حساب سان جيرمان على تويتر صوراً لوصول ميسي ولقائه بزملائه "ليو ميسي عاد إلى المركز التدريبي هذا الصباح بعد إنجازه في كأس العالم".

واستقبل اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني وموظفو النادي، من بينهم البرازيلي نيمار، ميسي بإقامة ممر شرفي وسط التصفيق لدى دخوله أرض الملعب، قبل أن يقدم له البرتغالي لويس كامبوس، المستشار الكروي في النادي، درعًا صغيرة، وفق المشاهد التي نشرها حساب الفريق.

بعد احتفالات ضخمة وصاخبة في بلاده بعد قيادته الارجنتين أخيرًا الى لقبها الثالث في تاريخها ومحققًا الكأس التي طال انتظارها، استفاد أفضل لاعب في مونديال قطر من الراحة لبضعة أيام مع عائلته قبل أن ينضم إلى زملائه في الفريق الباريسي.

بات آخر لاعب في سان جيرمان شارك في المونديال يعود إلى التدريبات بعد أمثال الفرنسي كيليان مبابي الذي سجّل هاتريك في النهائي الناري (3-3 الوقت الاصلي، 4-2 في ركلات الترجيح)، وكذلك أشرف حكيمي الذي وصل مع المغرب الى الدور نصف النهائي في إنجاز تاريخي إفريقي وعربي غير مسبوق، علمًا أنهما عادا الى التمارين بعد 3 أيام فقط من نهائي كأس العالم في 21 ديسمبر.

وشارك اللاعبان في مباراتي سان جيرمان خلال الاعياد في الدوري (الفوز على ستراسبورغ 2-1، والهزيمة في لنس 3-1) قبل أن يحصلا على عشرة أيام من الراحة.

يخوض فريق العاصمة يوم الجمعة الدور الـ32 من كأس فرنسا في شاتورو، على الأرجح من دون ميسي الذي قد يعود إلى الملاعب ضد الضيف أنجيه في الدوري يوم الأربعاء المقبل.

حقق ميسي بداية رائعة للدوري مسجلا 7 أهداف و10 تمريرات حاسمة ليساهم في تصدّر سان جيرمان الترتيب.