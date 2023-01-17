"لاغازيتا ديلو سبورت": السعودية اختصرت سنوات في أسبوع

وصفت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، مدينة الرياض السعودية بعاصمة كرة القدم، بعدما استضافت عظماء اللعبة الشعبية الأولى في أيام معدودة، بداية من منافسات كأس السوبر الإسباني، مرورا بالسوبر الإيطالي، وصولا إلى المباراة المنتظرة بين نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان.

وقالت الصحيفة الإيطالية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني: تقريبا، سيلعب جميع أفضل لاعبي العالم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، خلال عدة أيام فقط، تواجد بنزيمة وفينيسيوس ومودريتش وليفاندوفسكي وغافي وبيدري، في السوبر الإسباني، وسيلعب يوم الأربعاء كل من لياو وثيو هيرنانديز وجيرو ولاوتارو وباريلا وسكرينيار والعديد من نجوم ديربي ميلان وإنتر في السوبر الإيطالي.

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وواصل التقرير: على أن يشهد يوم الخميس مباراة تضم كريستيانو رونالدو وميسي ونيمار ومبابي وفيراتي وأشرف حكيمي ودوناروما، إضافة إلى سيرجيو راموس، عندما يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي بفريق يضم نجوم الهلال والنصر على كأس موسم الرياض.

وأضافت الصحيفة الشهيرة: ما قامت به قطر خلال 13 عاما من 2009 بالتحضير لاستضافة كأس العالم إلى 2022، فعله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فترة أقل بكثير، وفقاً لرؤية "السعودية 2030".

السوبر الإسباني

في الفترة من 11 إلى 15 يناير الجاري، استضافت الرياض منافسات كأس السوبر الإسباني بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وريال بيتيس وفالنسيا، بنظام نصف النهائي والنهائي، وذكرت "لاغازيتا ديلو سبورت": في النهائي الذي جمع ريال مدريد وبرشلونة، ظهر استاد الملك فهد الدولي وكأنه صغير جدا، علما بأن سعته تصل إلى 68 ألف مقعد، لكنه فاض بالجماهير التي جاءت لحضور "الكلاسيكو"، لدرجة أنه في الدقائق التي سبقت المواجهة تم إنشاء طوابير لا تصدق عند مداخل الملعب، ولم يرغب أحد في تفويت التحدي الكبير بين قطبي الكرة الإسبانية، خاصة أن المواجهة كانت بين بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية 2022، وليفاندوفسكي صاحب الحذاء الذهبي موسم 2021-2022، إضافة إلى مبارزات مثيرة أخرى بين الشبان بيدري وغافي من جهة، وفينيسيوس ورودريغو من ناحية أخرى، وشهد اللقاء تواجد لاعبين حققوا كأس العالم مثل الألماني توني كروس والإسباني بوسكيتس والفرنسي ديمبيلي، إضافة إلى الفائزين بالكرة الذهبية مودريتش وبنزيمة، وعدد كبير من المتوجين بدوري أبطال أوروبا.

السوبر الإيطالي



وأردف التقرير: أما يوم الأربعاء، فسيكون السوبر الإيطالي بين ميلان وإنتر، الذي يشهد تواجد بطل العالم الأرجنتيني لاوتارو، وكذلك الفرنسي جيرو الذي فاز مع بلاده في 2018، وسيحضره جماهير الفريقين من إيطاليا، مع تواجد أساطير كرة القدم، أمثال توتي وماتيراتزي وفييري وفيرارا وفرانكو باريزي وماسارو وزينغا وغالانتي وكوردوبا وألبرتيني ودي بياجيو.

الحدث الأبرز



أما بشأن مواجهة كأس موسم الرياض، ذكرت الصحيفة الإيطالية: هو الحدث الأبرز، حتى لو كانت مواجهة ودية، لأن المباراة ستكون بين نجوم الهلال والنصر بقيادة كريستيانو رونالدو ضد باريس سان جيرمان الذي يضم الثلاثي ميسي ونيمار ومبابي، ستتواجد 12 كرة ذهبية داخل أرضية الملعب وجوائز أخرى يصعب أيضا حسابها، وعامل الجذب يكمن في مواجهة جديدة تجمع لاعب النصر رونالدو ضد ليونيل ميسي، بطل العالم، بعد آخر لقاء جمعهما في ديسمبر 2020، عندما قادت ثنائية رونالدو فريق يوفنتوس للفوز 3-0 على برشلونة في مجموعات دوري أبطال أوروبا.