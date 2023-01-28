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فرحة بيدري بالهدف

بيدري يقود برشلونة للفوز على جيرونا

مدريد - د ب أ
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قاد بيدرو غونزاليس لوبيز (بيدري) فريقه برشلونة للتتويج بلقب بطل الشتاء في الدوري الإسباني لكرة القدم عقب الفوز على جيرونا 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة التاسعة عشرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز قادش على ريال مايوركا 2 - صفر.

وسجل بيدري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61 ليمنح برشلونة لقب بطل الشتاء بغض النظر عما ستسفر عنه مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد التي تقام يوم الأحد.

وعزز برشلونة صدارته لجدول الترتيب برصيد 47 نقطة، بفارق ست نقاط أمام ريال مدريد، فيما توقف رصيد جيرونا عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

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