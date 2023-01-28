بيدري يقود برشلونة للفوز على جيرونا

قاد بيدرو غونزاليس لوبيز (بيدري) فريقه برشلونة للتتويج بلقب بطل الشتاء في الدوري الإسباني لكرة القدم عقب الفوز على جيرونا 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة التاسعة عشرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز قادش على ريال مايوركا 2 - صفر.

وسجل بيدري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61 ليمنح برشلونة لقب بطل الشتاء بغض النظر عما ستسفر عنه مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد التي تقام يوم الأحد.

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وعزز برشلونة صدارته لجدول الترتيب برصيد 47 نقطة، بفارق ست نقاط أمام ريال مدريد، فيما توقف رصيد جيرونا عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.