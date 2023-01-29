أبردين الاسكتلندي يقيل مدربه بعد "19 دقيقة" من هزيمة مذلة

انتظر نادي أبردين 19 دقيقة فقط لإقالة مدربه جيم غودوين بعد هزيمة مذلة 6-صفر من هيبرنيان لتستمر مسيرته السيئة بالدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم ليل السبت.
واحتفظ جودوين بمنصبه بعد خسارة صادمة في الكأس المحلية من فريق دارفل المنتمي لدوري الدرجة السادسة يوم الاثنين الماضي، لكن هزيمة السبت كانت المسمار الأخير في نعشه.
ولم يغادر اللاعبون غرفة الملابس قبل ظهور نبأ انتهاء فترة غودوين بالفعل بعد أقل من عام واحد بالمنصب.
وفي بيان بموقع أبردين على الإنترنت قال رئيس النادي ديف كورماك دون تجميل كلماته: قابلت جيم في نهاية المباراة، إنه شخص مهذب، جاء وعانقني وقال "لم تكن مباراة جيدة بما يكفي"، قدم كل ما بوسعه لكن الحقيقة البسيطة أن النتائج منذ العودة من عطلة كأس العالم ليست مقبولة على الإطلاق والشكل سيئ للغاية.
وأضاف: أشعر بالأسف تجاه الجماهير، وبالحرج والإذلال والصدمة بعد أحداث الأسبوع، هذا ما يشعر به المشجعون ولا يمكنني سوى الاعتذار لهم.
ويحتل أبردين المركز السابع بالدوري واستقبل 11 هدفا في آخر مباراتين بالمسابقة.
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