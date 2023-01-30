بايرن يقترب من حسم صفقة كانسيلو

ذكرت صحيفة (ذا أثليتيك) على الإنترنت أن بايرن ميونيخ عملاق دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اقترب من استعارة جواو كانسيلو من مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية هذا الشهر.



وأضاف التقرير أن الظهير البرتغالي البالغ عمره "28 عاما" سيغادر صفوف حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على سبيل الإعارة مع إمكانية وجود بند لضمه بشكل نهائي.



وخرج لاعب يوفنتوس وإنتر ميلان السابق من حسابات المدرب بيب غوارديولا في الفترة الأخيرة حيث فضل عليه اللاعب الهولندي نيثن آكي في مركز الظهير الأيسر.



وجلس اللاعب البرتغالي الذي اختير في تشكيلة الموسم للدوري الإنجليزي الممتاز في العامين الماضيين على مقاعد البدلاء في آخر ثلاث مباريات لسيتي في جميع المسابقات.



وإذا انضم كانسيلو إلى متصدر الدوري الألماني، فإنه سيعوض غياب الظهير المغربي نصير مزراوي الذي يبتعد عن المشاركة مع بايرن في الفترة الأخيرة بسبب مضاعفات في القلب بعد إصابته بكوفيد-19.



ونجح بايرن خلال فترة الانتقالات الجارية في ضم الحارس يان زومر من بروسيا مونشنجلادباخ ودالي بليند في انتقال مجاني.



وسيلعب بايرن أمام باريس سان جيرمان في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

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