كروس يؤكد: سأنهي مسيرتي مع ريال مدريد

أكد توني كروس، لاعب المنتخب الألماني السابق لكرة القدم، أنه سينهي مسيرته مع فريق ريال مدريد الإسباني ولكنه أيضا لم يحسم قراره بشأن ما إذا كان سيستمر في اللعب لما بعد هذا الموسم أو الاعتزال.
وتحدث كروس (33 عاماً) عبر مدونته الصوتية عن اقتراب مسيرته من النهاية بعد أن توج ريال مدريد ببطولة كأس العالم للأندية يوم السبت الماضي، إذ ينتهي عقده مع النادي العاصمي بنهاية الموسم الجاري.
وقال توني: سأنهي مسيرتي هنا. ولكن لا أعلم بالتحديد متى. الحقيقة هي أنه لا يوجد أي قرار نهائي حتى الآن. ولكن هناك اتجاه.
وانضم كروس لريال مدريد قادما من بايرن ميونخ بعد الفوز ببطولة كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني. وفاز كروس بخمسة ألقاب لكأس العالم للأندية، وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب للدوري الإسباني مع الريال.
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