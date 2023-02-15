اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كروس ريال مدريد شاختار
كروس يلعب مع ريال مدريد منذ 2014

كروس يؤكد: سأنهي مسيرتي مع ريال مدريد

مدريد -د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد توني كروس، لاعب المنتخب الألماني السابق لكرة القدم، أنه سينهي مسيرته مع فريق ريال مدريد الإسباني ولكنه أيضا لم يحسم قراره بشأن ما إذا كان سيستمر في اللعب لما بعد هذا الموسم أو الاعتزال.

وتحدث كروس (33 عاماً) عبر مدونته الصوتية عن اقتراب مسيرته من النهاية بعد أن توج ريال مدريد ببطولة كأس العالم للأندية يوم السبت الماضي، إذ ينتهي عقده مع النادي العاصمي بنهاية الموسم الجاري.

وقال توني: سأنهي مسيرتي هنا. ولكن لا أعلم بالتحديد متى. الحقيقة هي أنه لا يوجد أي قرار نهائي حتى الآن. ولكن هناك اتجاه.

وانضم كروس لريال مدريد قادما من بايرن ميونخ بعد الفوز ببطولة كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني. وفاز كروس بخمسة ألقاب لكأس العالم للأندية، وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب للدوري الإسباني مع الريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
استغاثة من أهالي بلدة جنديرس السورية طلبا لمساعدات عاجلة استغاثة من أهالي بلدة جنديرس السورية طلبا لمساعدات عاجلة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط