روزه: غفارديول سيبقى في لايبزيغ

أقفل ماركو روزه مدرب لايبزيغ الألماني الباب أمام رحيل قلب الدفاع الدولي الكرواتي يوسكو غفارديول، وذلك بعد تسجيله هدف التعادل لفريقه أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخطف غفارديول بضربة رأسية هدف التعادل أمام سيتي 1-1، كما قلّص خطورة المهاجم العملاق النرويجي إرلينغ هالاند في أمسية لم ينجح فيها الأخير في هز الشباك.

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وبات غفارديول في عامه الثاني مع لايبزيغ قادماً من دينامو زغرب، هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية جراء المستوى الرائع الذي ظهر به إن كان مع فريقه أو بقميص منتخب بلاده في مونديال قطر العام الماضي.

وكانت وسائل إعلام ألمانية نقلت عن غفارديول قوله: ربما سأغادر بعد كريستوفر نكونكو. في إشارة إلى تقارير أفادت أن المهاجم الفرنسي توصل إلى إتفاق مع تشيلسي الإنجليزي.

وضع روزه حداً للتكهنات بشأن مستقبل قلب الدفاع والذي من المرجح أن يغادر إلى الدوري الإنجليزي، قائلا:ً لا يبدو أن العناوين تزعجه، هو لاعب في لايبزيغ وأعتقد أنه سيبقى.