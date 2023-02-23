لايبزيغ يفرض التعادل على سيتي

فرض فريق لايبزيغ الألماني التعادل 1 - 1 على ضيفه مانشستر سيتي، في مباراتهما التي جرت يوم الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبادر النجم الجزائري رياض محرز بالتسجيل لمصلحة مانشستر سيتي في الدقيقة 27، قبل أن يحرز الكرواتي يوسكو غفارديول هدف التعادل للايبزج في الدقيقة 70.

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وبذلك، تأجل حسم التأهل لدور الثمانية في المسابقة القارية إلى لقاء الإياب، الذي يُقام على ملعب (الاتحاد) بمدينة مانشستر الإنجليزية يوم 14 مارس القادم.