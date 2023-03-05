إنتر يهزم ليتشي بثنائية

فاز إنتر ميلان على ضيفه ليتشي 2 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق 15 نقطة خلف نابولي المتصدر.

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على الجانب الأخر تجمد رصيد ليتشي عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتقدم إنتر ميلان عن طريق هنريك مختاريان في الدقيقة 29، قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 53.