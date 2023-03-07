لابورتا بغضب: برشلونة لم يشترِ حكاماً

أكد رئيس برشلونة الإسباني جوان لابورتا، يوم الثلاثاء، أن ناديه لم "يشترِ حكامًا يومًا" وسط تحقيقات في مدفوعاته المزعومة لمسؤول تحكيم سابق كاشفاً عن تفكيره في تمديد عقد مدربه تشافي.

أشارت تقارير الشهر الماضي إلى أن النادي الكاتالوني دفع مبلغ 6.5 ملايين يورو بين عامي 2001 و2018 لشركة تابعة للنائب السابق لرئيس لجنة التحكيم الفنية خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا.

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وكشف برشلونة في البداية إن نيغريرا كان يتقاضى أجرًا مقابل التقارير والمشورة بشأن الحكام.

ويحقق مدّعون عامون إسبان في المدفوعات وقالت صحيفة "إل باييس" الثلاثاء إنهم يعتزمون الإبلاغ عن برشلونة "لاستمرار الفساد الرياضي".

وقال لابورتا خلال فعاليات حدث في برشلونة "دعونا نوضح أن برشلونة لم يشتر حكامًا يومًا، ولم يكن لدى برشا أبدًا نية لشراء حكام، على الإطلاق".

وتابع "قوة الحقائق تتناقض مع أولئك الذين يحاولون تغيير القصة. نحن نقوم بعمل جيد مرة أخرى - لا شيء وليدة صدفة".

وسبق أن شن لابورتا الشهر الماضي هجومًا عنيفًا على خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم، متهمًا إياه بـ"فبركة حملة ضد برشلونة".

تابع "هناك حملة لإلحاق الضرر بمصالح برشلونة. إنها حملة تهدف إلى السيطرة على النادي. لا يقبل الدوري الأسباني أن برشلونة لم يوقع العقد مع سي في سي (صندوق الاستثمار) الذي يديره بنفسه".

وكان تيباس اعتبر أن على لابورتا الاستقالة "إذا لم يشرح جيدًا أو بطريقة أكثر منطقية لماذا" دفع النادي هذه الاموال لإنريكيس نيغريرا.

في سياق آخر، قال لابورتا إنه يفكر في تمديد عقد المدرب تشافي هيرنانديز، إذ يتصدر الفريق حاليًا ترتيب الليغا بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد، ويبدو على الطريق الصحيح للفوز بأول لقب في الدوري منذ 2019 وينتهي عقد تشافي الحالي في يونيو 2024.

أضاف في هذا الصدد "إنه رجل لا يطلب أشياء مستحيلة ومجنونة ويتفهم الوضع (المالي) للنادي، لقد فكرت في تجديد عقد تشافي".

كما أبدى رغبته بتجديد عقد القائد سيرجيو بوسكيتس الذي ينتهي في يونيو 2023.

وقال "إنه لاعب جوهري في غرفة تبديل الملابس، وينخرط بشكل جيد للغاية في أسلوب لعب تشافي الذي يريده أن يستمر... سنقدم له قريبًا اقتراحًا ملموسًا".